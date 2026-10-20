Дизель б'є нові рекорди: що відбувається з цінниками на АЗС

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В Україні пальне продовжує зростати в ціні. Стало відомо, які зараз ціни на АЗС

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 20 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,59 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 89,85 гривні за літр (+0,06 гривні);

бензин А-92 – 86,44 гривні за літр (+0,20);

дизпальне – 102,23 гривні за літр (+0,48 гривні);

автогаз – 51,37 гривні за літр (+0,80 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.