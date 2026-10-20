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20 жовтня 2026, 22:44

Побив і забрав два телефони: у Дніпрі затримали 23-річного підозрюваного в розбої

20 жовтня 2026, 22:44
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі 23-річний чоловік побив знайомого та забрав у нього два мобільні телефони. Інцидент стався 12 жовтня на вулиці Усть-Самарській у Самарському районі міста. Поліцейські розшукали підозрюваного, слідчі повідомили йому про підозру в розбої

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час сварки фігурант завдав знайомому численних ударів руками та ногами по всьому тілу. Після цього, скориставшись безпорадним станом потерпілого, він забрав два мобільні телефони та втік.

Чоловіка розшукали поліцейські Дніпровського районного управління поліції № 2. Ним виявився 23-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок російських атак 20 жовтня загинули двоє чоловіків, ще семеро людей дістали поранень. Протягом дня російські війська майже 70 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

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