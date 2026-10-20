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20 жовтня 2026, 22:04

Російська атака спричинила пожежу на Вінниччині, постраждалих немає

20 жовтня 2026, 22:04
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Фото: ДСНС
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На Вінниччині 20 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Постраждалих немає

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Сьогодні російські війська вкотре атакували область. Внаслідок удару виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі осередки займання", - повідомили у ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки залучили 68 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Піротехніки ДСНС також обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль постраждав чоловік.

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