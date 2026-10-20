Російська атака спричинила пожежу на Вінниччині, постраждалих немає
На Вінниччині 20 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Постраждалих немає
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
"Сьогодні російські війська вкотре атакували область. Внаслідок удару виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі осередки займання", - повідомили у ДСНС.
До ліквідації наслідків атаки залучили 68 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Піротехніки ДСНС також обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль постраждав чоловік.