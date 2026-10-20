На Харківщині псевдо-прокурорка виманювала в пенсіонерів гроші

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Шахрайка приїхала до 71-річної жительки Харківської області, щоб забрати її заощадження для нібито термінової операції доньки потерпілої. Пенсіонерка запідозрила обман та не віддала шахрайці гроші.

Спочатку пенсіонерка отримала дзвінок: під час розмови шахраї заявили, що її донька нібито потрапила в ДТП та потребує 12 тисяч доларів на операцію. Пенсіонерка заявила, що має лише 20 тис. гривень, 6 600 доларів США та 3 000 євро, що сумарно в гривневому еквіваленті складає майже пів мільйона. Аферистів така сума влаштовувала.

"За пів години до квартири потерпілої в Харкові прибула третя спільниця та назвалася працівницею прокуратури. Вона спостерігала, як введена в оману жінка почала рахувати свої заощадження. Але пенсіонерка засумнівалася у правдивості намірів та сказала, що хоче спочатку зателефонувати онучці. Зрозумівши, що аферу розкрито, шахрайка швидко вигадала привід і пішла з квартири без грошей", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.