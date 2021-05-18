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18 травня 2021, 15:59 2

"Київський метрополітен" заперечує договірні відносини з компаніями, через які його обшукували

18 травня 2021, 15:59 2
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Фото ДФС
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КП "Київський метрополітен" заявляє, що не має договірних відносин із компаніями, які фігурують у розслідуванні справи про сплату податків під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену", передає RegioNews.

У пресслужбі стверджують, що правоохоронці у четвер, 13 травня, під час обшуків в адміністрації КП запитували договірні документи щодо ТОВ "Емпоріум бетон", ТОВ "Скайбуд", ТОВ "Завод автоштамп", ТОВ "Максісофт" тощо, пов'язаних із діяльністю ПАТ "Київметробуд" із будівництва метро на Виноградар.

Київський метрополітен не має договірних відносин із зазначеними компаніями. За законодавством України, юридичні особи не несуть відповідальності за діяльність третіх осіб, які не впливають і не регламентують їхні взаємини, - зазначено в повідомленні.

Водночас представникам міської прокуратури і ГУ ДФС було надано копії договорів між КП "Київський метрополітен" і ПАТ "Київметробуд", зокрема ті, які надавалися за запитами раніше.

Наголошуємо, що Київський метрополітен відкритий до співпраці та підтримує нульову толерантність до корупції. Підприємство проходить всі передбачені законодавством планові та позапланові перевірки та аудити. Надає безперешкодний доступ до всіх приміщень. Звітність публікується на сайті метрополітену, - наголосили в КП.

Як повідомлялося, 13 травня розпочато обшуки в КП "Київський Метрополітен" та "Київпастранс". Правоохоронці підозрюють ухилення від сплати податків.

Наступного дня у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

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