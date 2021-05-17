Авіатроща АН-26 під Харковом: ЗМІ оприлюднили записи "чорних скриньок”
ЗМІ оприлюднили записи “чорних скриньок” літака Ан-26, який 25 вересня 2020 року розбився під Чугуєвом Харківської області.
Про це йдеться в сюжеті "ТСН”, передає RegioNews.
Тоді загинули 26 курсантів та офіцерів Харківського університету повітряних сил, лише одному вдалося вижити. Видання оприлюднило останні слова екіпажу в ефірі, після чого сталася катастрофа.
Повідомляється, що записи останніх переговорів у кабіні пілотів підтверджують наявність порушень, зокрема, що один штурвал був в руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кармана, іншим керували двоє курсантів – по черзі, з позивними 97 і 99.
...
Курсант "97": "97, конвеєр 600..."
Курсант "99": "99, зліт 600"
Керівник польотів: "99, злітайте, 600…."
...
Командир екіпажу: Дозволили 99
Курсант "99": Закрилки … (шум). Так, командире, я не зрозумів.
Штурман: 200 рішення
Курсант "99": Злітаємо
Командир екіпажу: Що ти кажеш, Олег?
Бортовий технік: Лівий не завантажується
Штурман: Літак у повітрі
...
Командир екіпажу: Що керівнику доповідати, ні?
Бортовий технік: Скажи падіння ВКМа (вимірювач крутного моменту – Ред.)
Командир екіпажу: 99, падіння ВКМа лівого
Керівник польотів: 99, прийнято
...
Командир екіпажу: Додавай, додавай!
Бортовий технік: Додаю!
Командир екіпажу: 20, 20. Ще додай!
Бортовий технік: Додав!
Командир екіпажу: Бл**ь, додавай!
Бортовий технік: Додав!!! Треба флюгувати…
Командир екіпажу: Флюгуй, бля**ь!
Бортовий технік: Флюгую лівий! У флюгері…Управління як?
Командир екіпажу: Ніяк!
...
Після цього зв'язок із екіпажем обірвався, літак Ан-26 розбився.
Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.
6 травня розслідування авіатрощі під Харковом було завершене.
Як повідомлялось, причиною катастрофи стало бажання зекономити час та паливо.