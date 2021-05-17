Авіатроща АН-26 під Харковом: ЗМІ оприлюднили записи "чорних скриньок”

В результаті падіння літака загинули більше двох десятків курсантів та офіцерів

В результаті падіння літака загинули більше двох десятків курсантів та офіцерів

Фото: ДСНС

ЗМІ оприлюднили записи “чорних скриньок” літака Ан-26, який 25 вересня 2020 року розбився під Чугуєвом Харківської області.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН”, передає RegioNews.

Тоді загинули 26 курсантів та офіцерів Харківського університету повітряних сил, лише одному вдалося вижити. Видання оприлюднило останні слова екіпажу в ефірі, після чого сталася катастрофа.

Повідомляється, що записи останніх переговорів у кабіні пілотів підтверджують наявність порушень, зокрема, що один штурвал був в руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кармана, іншим керували двоє курсантів – по черзі, з позивними 97 і 99.

...

Курсант "97": "97, конвеєр 600..."

Курсант "99": "99, зліт 600"

Керівник польотів: "99, злітайте, 600…."

...

Командир екіпажу: Дозволили 99

Курсант "99": Закрилки … (шум). Так, командире, я не зрозумів.

Штурман: 200 рішення

Курсант "99": Злітаємо

Командир екіпажу: Що ти кажеш, Олег?

Бортовий технік: Лівий не завантажується

Штурман: Літак у повітрі

...

Командир екіпажу: Що керівнику доповідати, ні?

Бортовий технік: Скажи падіння ВКМа (вимірювач крутного моменту – Ред.)

Командир екіпажу: 99, падіння ВКМа лівого

Керівник польотів: 99, прийнято

...

Командир екіпажу: Додавай, додавай!

Бортовий технік: Додаю!

Командир екіпажу: 20, 20. Ще додай!

Бортовий технік: Додав!

Командир екіпажу: Бл**ь, додавай!

Бортовий технік: Додав!!! Треба флюгувати…

Командир екіпажу: Флюгуй, бля**ь!

Бортовий технік: Флюгую лівий! У флюгері…Управління як?

Командир екіпажу: Ніяк!

...

Після цього зв'язок із екіпажем обірвався, літак Ан-26 розбився.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

6 травня розслідування авіатрощі під Харковом було завершене.

Як повідомлялось, причиною катастрофи стало бажання зекономити час та паливо.