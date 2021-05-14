Стрілянина на Миколаївщині: поранення отримали двоє людей

За попередніми даними, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян

За попередніми даними, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян

Фото: Нацполіція

На Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Повідомлення про те, що у полі у межах с. Новоінгулка відбулась стрілянина, надійшло на спецлінію 102 близько 21:30, правоохоронцями відразу була введена спеціальна поліцейська операція.

Конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти й 53-х років, з обох сторін конфлікту", - повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі проводять досудове розслідування та розшукують усіх причетних. Відкрите правоохоронцями кримінальне провадження передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік відкрив стрілянину через сварку в черзі до буфету.