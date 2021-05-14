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14 травня 2021, 10:44 303

Стрілянина на Миколаївщині: поранення отримали двоє людей

14 травня 2021, 10:44 303
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За попередніми даними, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян
За попередніми даними, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян
Фото: Нацполіція
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На Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Повідомлення про те, що у полі у межах с. Новоінгулка відбулась стрілянина, надійшло на спецлінію 102 близько 21:30, правоохоронцями відразу була введена спеціальна поліцейська операція.

Конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти й 53-х років, з обох сторін конфлікту", - повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі проводять досудове розслідування та розшукують усіх причетних. Відкрите правоохоронцями кримінальне провадження передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік відкрив стрілянину через сварку в черзі до буфету.

стрілянина розслідування поліція земля Миколаївська область

 
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