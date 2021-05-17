Крушение Ан-26 под Харьковом: СМИ обнародовали записи "черных ящиков"

В результате падения самолета погибли более двух десятков курсантов и офицеров

В результате падения самолета погибли более двух десятков курсантов и офицеров

Фото: ГСЧС

СМИ обнародовали записи "черных ящиков" самолета Ан-26, который 25 сентября 2020 года разбился под Чугуевом Харьковской области.

Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает RegioNews.

Тогда погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил, только одному удалось выжить. Издание обнародовало последние слова экипажа в эфире, после чего произошла катастрофа.

Сообщается, что записи последних переговоров в кабине пилотов подтверждают наличие нарушений, в частности, что один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кармана, другим управляли двое курсантов - по очереди, с позывными 97 и 99.

...

Курсант "97": "97, конвейер 600..."

Курсант "99": "99, взлет 600"

Руководитель полетов: "99, слетайте, 600...."

...

Командир экипажа: Разрешили 99

Курсант "99": Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял.

Штурман: 200 решение

Курсант "99": Взлетаем

Командир экипажа: Что ты говоришь, Олег?

Бортовой техник: Левый не загружается

Штурман: Самолет в воздухе

...

Командир экипажа: Что руководителю докладывать, нет?

Бортовой техник: Скажи падения ВКМа (измеритель крутящего момента - Ред.)

Командир экипажа: 99, падение ВКМа левого

Руководитель полетов: 99, принято

...

Командир экипажа: Добавляй, добавляй!

Бортовой техник: Добавляю!

Командир экипажа: 20 20. Еще добавь!

Бортовой техник: Добавил!

Командир экипажа: Бл**ь, добавляй!

Бортовой техник: Добавил !!! Надо флюгувать...

Командир экипажа: Флюгуй, бля**ь!

Бортовой техник: Флюгую левый! В флюгере ... Управление как?

Командир экипажа: Никак!

...

После этого связь с экипажем оборвалась, самолет Ан-26 разбился.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

6 мая расследование крушение самолета под Харьковом было завершено.