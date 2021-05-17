Крушение Ан-26 под Харьковом: СМИ обнародовали записи "черных ящиков"
СМИ обнародовали записи "черных ящиков" самолета Ан-26, который 25 сентября 2020 года разбился под Чугуевом Харьковской области.
Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает RegioNews.
Тогда погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил, только одному удалось выжить. Издание обнародовало последние слова экипажа в эфире, после чего произошла катастрофа.
Сообщается, что записи последних переговоров в кабине пилотов подтверждают наличие нарушений, в частности, что один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кармана, другим управляли двое курсантов - по очереди, с позывными 97 и 99.
...
Курсант "97": "97, конвейер 600..."
Курсант "99": "99, взлет 600"
Руководитель полетов: "99, слетайте, 600...."
...
Командир экипажа: Разрешили 99
Курсант "99": Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял.
Штурман: 200 решение
Курсант "99": Взлетаем
Командир экипажа: Что ты говоришь, Олег?
Бортовой техник: Левый не загружается
Штурман: Самолет в воздухе
...
Командир экипажа: Что руководителю докладывать, нет?
Бортовой техник: Скажи падения ВКМа (измеритель крутящего момента - Ред.)
Командир экипажа: 99, падение ВКМа левого
Руководитель полетов: 99, принято
...
Командир экипажа: Добавляй, добавляй!
Бортовой техник: Добавляю!
Командир экипажа: 20 20. Еще добавь!
Бортовой техник: Добавил!
Командир экипажа: Бл**ь, добавляй!
Бортовой техник: Добавил !!! Надо флюгувать...
Командир экипажа: Флюгуй, бля**ь!
Бортовой техник: Флюгую левый! В флюгере ... Управление как?
Командир экипажа: Никак!
...
После этого связь с экипажем оборвалась, самолет Ан-26 разбился.
Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.
В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.
Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.
6 мая расследование крушение самолета под Харьковом было завершено.
Как сообщалось, причиной катастрофы стало желание сэкономить время и топливо.