Полковнику поліції на Сумщині вручили підозру за спробу вбивства лише через три роки після замаху

Йому загрожує довічне позбавлення волі

Йому загрожує довічне позбавлення волі

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Слідчі ДБР у Мелітополі повідомили начальнику одного з управлінь ГУ Нацполіції в Сумській області про підозру у замаху на вбивство єгеря заповідника. Інкримінований злочин стався ще у серпні 2018 року в Херсонській області.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

13 травня 2021 року полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та у незаконному проникненні до житла із застосуванням насильства", - йдеться у повідомленні.

Полковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Зазначається, що інкримінований злочин стався ще у серпні 2018 року в Херсонській області. Встановлено, що у серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків.

У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський" поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю. Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив. Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.