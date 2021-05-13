Авіатроща під Харковом: причиною катастрофи стало бажання зекономити час та паливо

Всього слідчі провели 150 експертиз для встановлення причин катастрофи

Всього слідчі провели 150 експертиз для встановлення причин катастрофи

Фото: з відкритих джерел

За даними слідчих Державного бюро розслідувань, у справі про катастрофу Ан-26 у Харківській області було опитано 70 свідків події, родичів загиблих та курсанта, який вижив. Окрім того, було проведено 150 експертиз.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Харків.

Так, за версією ДБР, причинами трагедії стали:

рішення начальника Харківського національного університету Повітряних Сил та командувача Повітряних Сил щодо виконання на літаку Ан-26 вправ, що не передбачені його керівництвом з експлуатації;

сумісна підготовка курсантів-льотчиків та курсантів-штурманів на одному літаку, що не забезпечувало безпеку польотів;

до виконання польотів допускалися літаки із перевищенням допустимої маси на борту (у ніч трагедії на борту літака замість 10 курсантів-штурманів перебували 20, ще двоє не полетіли);

незаконний допуск до польотів командира екіпажу, який не мав права на виконання польотів вночі, оскільки не відновлював навички понад 11 місяців, відповідно в цей день не справився з ситуацією;

у якості помічників командира екіпажу до польоту допустили двох курсантів-льотчиків четвертого курсу, які не мали права виконувати вказані обов’язки, оскільки були лише на стадії проходження відповідної програми навчань;

незаконний дозвіл керівника польотів на аеродромі Чугуєва на зльоти літака конвеєрним способом.

"Такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що призвело до того, що під час заходу на останній зліт була виявлена поломка системи, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, однак вказана поломка не була виявлена своєчасно, вона була виявлена на етапі зльоту при швидкості, яка не дозволяла здійснити посадку. У випадку посадки могли бути непередбачувані наслідки - літак міг виїхати за злітну смугу", - зазначив начальник слідчого відділу ДБР Вадим Приймачок..

Він додав, що надалі керівництво польотів не надало практичну допомогу екіпажу в посадці літака. В результаті недостатня підготовка екіпажу та відсутність практичної допомоги призвели до падіння літака.

Всі вказані дії робилися з метою економії часу на польоти, а також палива, якого не вистачало для виконання належної програми підготовки льотчиків та штурманів", - підсумував Приймачок.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.