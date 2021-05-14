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14 травня 2021, 15:36 1608

У Миколаєві знайшли вбитим відомого українського історика

14 травня 2021, 15:36 1608
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Чоловіка знайшли на підлозі власної квартири
Чоловіка знайшли на підлозі власної квартири
Фото: niklife.com
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У Миколаєві в одному із житлових будинків знайшли тіло померлої людини з ушкодженнями голови та ножовими пораненнями. Згідно із даними уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня, загиблим виявився український історик-краєзнавець Володимир Щукін.

Як передає RegioNews, про це Кремінь повідомив на сторінці "Миколаївські освітяни" у Facebook.

Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна", - написав Кремінь.

Згідно з даними поліції, 14 травня близько 07:00 за номером 102 зателефонував житель будинку по проспекту Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення", - повідомили у поліції.

Зазначається, що оперативні співробітники вживають заходів задля встановлення обставин смерті потерпілого та затримання причетних до злочину осіб.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

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