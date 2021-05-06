Авіакатастрофа АН-26 під Харковом: розслідування завершено

У недбалому ставленні до служби підозрюють шістьох військовослужбовців

У недбалому ставленні до служби підозрюють шістьох військовослужбовців

Фото з сайту Офісу генпрокурора

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу м. Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У не забезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України) підозрюють шістьох військовослужбовців:

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України,

колишнього командира військової частини А4104,

двох його заступників,

колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв"

та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил та Офісу Генерального прокурора досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з "конвеєра" та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів.

Ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи, - йдеться в повідомленні.

На цей час підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

Як повідомлялося вчора щодо катастрофи літака Ан-26, трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт. Новим фігурантам справи смертельної авіакатастрофи під Харковом обрали запобіжний захід.

Раніше щодо загибелі курсантів під Харковом підозри вручили депутату і двом військовим.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

30 квітня 2021 року повідомлялось, що розслідування катастрофи літака Ан-26 вийшло на фінішну пряму, підозри вручили депутату і двом військовим.