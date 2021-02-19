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19 лютого 2021, 11:11 131

Катастрофа Ан-26: на Харківщині відновили тренувальні польоти

19 лютого 2021, 11:11 131
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Під час польотів відпрацьовують посадку з імітацією відмови одного двигуна
Під час польотів відпрацьовують посадку з імітацією відмови одного двигуна
Фото: із відкритих джерел
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У Харківській області вперше після катастрофи літака Ан-26, під час якої загинули 27 курсантів та офіцерів, національний університет ім. Івана Кожедуба відновив тренувальні польоти.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речника університету Олега Кошового, передає RegioNews.

За його словами, цього тижня відновили командирські тренувальні польоти, які включають в себе підготовку керівного складу.

Планові польоти з курсантами хочуть відновити наприкінці березня — на початку квітня цього року.

Основною метою командирських польотів є підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів", - повідомив заступник командира військової частини Роман Куценко.

Він зазначив, що літаки Ан-26 після тривалої перерви починають відпрацювання польотів на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

аварія Харківська область катастрофа АН-26 курсант

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