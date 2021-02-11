Збитки до мільйона: стали відомі подробиці обшуків у "Харківобленерго”

Правоохоронці викрили масштабну схема з привласнення бюджетних коштів

Правоохоронці викрили масштабну схема з привласнення бюджетних коштів

Фото: прокуратура

Проти чиновників “Харківобленерго”, де сьогодні відбулися обшуки, розслідують кримінальну справу за фактом привласнення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники низки приватних підприємств у змові із чиновниками "Харківобленерго” розробили злочинну схему із розкрадання грошових коштів.

Втручаючись у роботу приладів обліку електричної енергії, службові особи "Харківобленерго” налаштовували їх таким чином, що облік споживаної електричної енергії рахував лише 30 відсотків від фактичного обсягу споживання. У результаті неправомірного втручання в роботу зазначених приладів протягом грудня 2020 – січня 2021 року державі завдано збитків від 500 тис. до 1 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що 11 лютого під час обшуків в Харківобленерго, а також за місцем розташування інших підприємств було проведено обшуки, під час яких вилучили значні суми грошових коштів, чорнові записи, документи, а також пошкоджені прилади обліку електричної енергії.

Тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці здійснюють обшуки в АТ "Харківобленерго".