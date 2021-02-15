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15 лютого 2021, 14:47 15

Катастрофа літака Ан-26: підозрюваним продовжили строк тримання під вартою

15 лютого 2021, 14:47 15
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Слідство ведеться проти колишнього командира військової частини та керівника польотів
Слідство ведеться проти колишнього командира військової частини та керівника польотів
Фото: ДСНС
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Фігурантам кримінальної справи, відкритої за фактом загибелі курсантів під Чугуєвом Харківської області в результаті падіння літака Ан-26, продовжили строки перебування під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на адвоката Олександра Фролова, передає RegioNews.

За його словами, минулого тижня суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою колишнього керівника військової частини Чугуєва В'ячеслава Глазунова і керівника польотів Олександра Жука.

Продовжені арешти і Глазунову і Жуку до 18 березня", - розповів він.

Також Фролов додав, що на це рішення планують подавати апеляцію. Слідство у справі катастрофи літака АН-26 прокуратура продовжила до 17 березня.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

АН-26 літак аварія Харьків суд арешт

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