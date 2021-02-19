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19 февраля 2021, 11:11 51

Катастрофа Ан-26: на Харьковщине возобновили тренировочные полеты

19 февраля 2021, 11:11 51
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Во время полетов отрабатывают посадку с имитацией отказа одного двигателя
Во время полетов отрабатывают посадку с имитацией отказа одного двигателя
Фото: из открытых источников
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В Харьковской области впервые после катастрофы самолета Ан-26, во время которой погибли 27 курсантов и офицеров, национальный университет им. Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-офицера университета Олега Кошевого, передает RegioNews.

По его словам, на этой неделе возобновили командирские тренировочные полеты, которые включают в себя подготовку руководящего состава.

Плановые полеты с курсантами хотят восстановить в конце марта - начале апреля этого года.

Основной целью командирских полетов является поддержание на высоком уровне и усовершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов", - сообщил заместитель командира воинской части Роман Куценко.

Он отметил, что самолеты Ан-26 после длительного перерыва начинают отработки полетов на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26 Харьковская область аварія катастрофа курсант

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