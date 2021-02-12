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12 лютого 2021, 20:47 10

Ексзаступник Кучера Черняк знову претендує на посаду заступника голови Харківської ОДА

12 лютого 2021, 20:47 10
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Він уже пройшов співбесіду в Кабміні на цю посаду
Він уже пройшов співбесіду в Кабміні на цю посаду
Фото Харківської ОДА
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Михайло Черняк, який звільнився з Харківської ОДА в червні 2020-го, знову претендує на ту ж посаду – заступника голови ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Об'єктив.

Так, я дійсно планую повернутися на роботу в Харківську облдержадміністрацію. Пройшов співбесіду в Кабміні, зараз – спецперевірка, – пояснив виданню Михайло Черняк.

Він зазначив, що в облдержадміністрації буде курирувати роботу департаментів охорони здоров'я і соціального захисту – ними він займався і раніше.

Серед першочергових напрямків роботи майбутній заступник голови виділив боротьбу з COVID-19 в області (зокрема організацію вакцинації), забезпечення стабільної роботи лікарень у районах області та всіх процесів, пов'язаних з їх передачею у власність громад, завершення створення опорних лікарень та активізацію роботи госпітального ради.

Як повідомлялося раніше, 28 січня заступник голови Харківської ОДА Грицков написав заяву про звільнення. На посаду заступника голови ХОДА Грицков був призначений минулим главою регіону Олексієм Кучером 31 січня минулого року.

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