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15 лютого 2021, 12:33 653

На Київщині автівка врізалася у маршрутку з людьми, є постраждалі

15 лютого 2021, 12:33 653
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В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню
В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню
Фото: Поліція
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У селі Крюківщина Київської області автомобіль Skoda здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу і протаранив маршрутне таксі, в якому перебували пасажири.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці патрульної поліції регіону, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій Skoda і один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.

За даними патрульних, за вихідні в Київській області сталося 113 ДТП, з них тільки одне - з травмованими.

Порушення ПДР призвели до автопригоди з травмованими у Бучанському районі Сьогодні, вранці в с. Крюківщина сталося...

Posted by Патрульна поліція Київської області on Sunday, February 14, 2021

Нагадаємо, днями під Франківськом зіткнулися вантажівка і маршрутка: двоє людей загинуло, 13 травмовано.

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