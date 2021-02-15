На Київщині автівка врізалася у маршрутку з людьми, є постраждалі

В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню

В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню

Фото: Поліція

У селі Крюківщина Київської області автомобіль Skoda здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу і протаранив маршрутне таксі, в якому перебували пасажири.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці патрульної поліції регіону, передає RegioNews. Зазначається, що внаслідок ДТП водій Skoda і один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню. За даними патрульних, за вихідні в Київській області сталося 113 ДТП, з них тільки одне - з травмованими. Порушення ПДР призвели до автопригоди з травмованими у Бучанському районі Сьогодні, вранці в с. Крюківщина сталося... Posted by Патрульна поліція Київської області on Sunday, February 14, 2021 Нагадаємо, днями під Франківськом зіткнулися вантажівка і маршрутка: двоє людей загинуло, 13 травмовано.

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