На Київщині автівка врізалася у маршрутку з людьми, є постраждалі
В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню
В результаті ДТП водій авто та один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню
У селі Крюківщина Київської області автомобіль Skoda здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу і протаранив маршрутне таксі, в якому перебували пасажири.
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці патрульної поліції регіону, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ДТП водій Skoda і один пасажир автобуса отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.
За даними патрульних, за вихідні в Київській області сталося 113 ДТП, з них тільки одне - з травмованими.
Порушення ПДР призвели до автопригоди з травмованими у Бучанському районі Сьогодні, вранці в с. Крюківщина сталося...Posted by Патрульна поліція Київської області on Sunday, February 14, 2021
Нагадаємо, днями під Франківськом зіткнулися вантажівка і маршрутка: двоє людей загинуло, 13 травмовано.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ