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15 февраля 2021, 14:47 8

Катастрофа самолета Ан-26: подозреваемым продлили срок содержания под стражей

15 февраля 2021, 14:47 8
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Следствие ведется против бывшего командира воинской части и руководителя полетов
Следствие ведется против бывшего командира воинской части и руководителя полетов
Фото: ГСЧС
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Фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту гибели курсантов под Чугуевом Харьковской области в результате падения самолета Ан-26, продлили сроки содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Александра Фролова, передает RegioNews.

По его словам, на прошлой неделе суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бывшего руководителя военной части Чугуева Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

Продлены аресты и Глазунову и Жуку до 18 марта", - рассказал он.

Также Фролов добавил, что на это решение планируют подавать апелляцию. Следствие по делу катастрофы самолета АН-26 прокуратура продлила до 17 марта.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26 самолет авария Харьков суд арест

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