Справа Гандзюк: засудженому Торбіну винесли ще один вирок

Його засудили до 5 років позбавлення волі за масові заворушення

Його засудили до 5 років позбавлення волі за масові заворушення

Фото: з відкритих джерел

Суд Херсонської області виніс Сергію Торбіну, засудженого за напад на активістку Катерину Гандзюк, вирок за участь в масових заворушеннях біля Олешківської райради.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судовий репортер".

Наголошується, що Торбін на початку травня 2018 року організував масові заворушення під будівлею Олешківської районної ради, щоб не допустити висловлення недовіри голові ради. 4 травня до будівлі райради прийшли щонайменше 50 чоловіків із палицями та гумовими кийками. Вони блокували вхід до ради для сторонніх осіб та залякували депутатів. Сам Торбін побив людину гумовим кийком.

У січні 2021 року Торбіна уклав угоду зі слідством і визнав свою провину. Він також погодився співпрацювати та назвати інших фігурантів.

За участь у заворушеннях, що супроводжувалась насильством, суд призначив йому 5 років в’язниці.

Раніше повідомлялося, що у справі Гандзюк захист Мангера просив пред'явити йому підозру в замаху на вбивство трьох свідків. Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам.