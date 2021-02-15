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15 лютого 2021, 10:58 119

В Україні на спеціальному порталі прийматимуть скарги на корупцію

15 лютого 2021, 10:58 119
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Це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка повідомила про нього
Це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка повідомила про нього
Рixabay
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В Україні запустять спеціальний портал, через який можна буде повідомити про факт корупції. Звернення будуть надходити конкретного органу, який повинен їх розглядати, інформація не буде доступна третім особам.

Про це заявив керівник департаменту перешкоджання та виявлення корупції НАПК Сергія Деркача, повідомляє RegioNews з посиланням на "Україна 24".

"Завдяки порталу буде забезпечена анонімність особи. Всі повідомлення і вся інформація, яка буде надаватися в повідомленні, буде недоступна третім особам, одразу ж надійде конкретного органу та підрозділу, які повинні розглядати це звернення", - сказав Деркач.

За його словами, це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка про нього повідомила.

На порталі можна буде простежити рух своєї заяви: чи була вона прийнята, що правоохоронний орган зробив для того, щоб почати перевірку, або відмовити, чому саме було відмовлено. Наприклад, якщо було надано замало даних - в такому разі заявник зможе доповнити звернення додатковими фактами.

Нагадаємо, в Україні хочуть відновити конкурси для держслужбовців.

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