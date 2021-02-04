Пожежа в ковід-відділенні Запорізької лікарні: було займання медобладнання, - головний лікар

Семеро пацієнтів та двоє медиків госпіталізовані в інші медзаклади

Семеро пацієнтів та двоє медиків госпіталізовані в інші медзаклади

Фото: ДСНС в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве інтернет-видання "061.ua".

Головний лікар Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя Володимир Шинкаренко заявив, що причиною пожежі в одному з боксів відділень реанімації стало займання медичного обладнання.

Про це він сказав у Запорізькій ОДА під час екстреної наради обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за фактом пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинули троє пацієнтів та одна лікарка.

Попередні причини встановить слідство, але ми підтверджуємо, що було займання медичного обладнання, - сказав головний лікар.

Він також розповів, що бригади швидкої медичної допомоги спільно з персоналом лікарні евакуювали пацієнтів, які перебували у палатах реанімації. З них семеро осіб були госпіталізовані до інших медзакладів міста. Також були госпіталізовані двоє працівників лікарні, які дістали опіки.

Як повідомлялося, за версією заступника голови Запорізької облради Куценка, попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню.

Нагадаємо, сьогодні вночі в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.