Пожежа в ковід-відділенні Запорізької лікарні: було займання медобладнання, - головний лікар
Головний лікар Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя підтвердив займання медобладнання в одному з боксів відділень реанімації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве інтернет-видання "061.ua".
Головний лікар Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя Володимир Шинкаренко заявив, що причиною пожежі в одному з боксів відділень реанімації стало займання медичного обладнання.
Про це він сказав у Запорізькій ОДА під час екстреної наради обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за фактом пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинули троє пацієнтів та одна лікарка.
Попередні причини встановить слідство, але ми підтверджуємо, що було займання медичного обладнання, - сказав головний лікар.
Він також розповів, що бригади швидкої медичної допомоги спільно з персоналом лікарні евакуювали пацієнтів, які перебували у палатах реанімації. З них семеро осіб були госпіталізовані до інших медзакладів міста. Також були госпіталізовані двоє працівників лікарні, які дістали опіки.
Як повідомлялося, за версією заступника голови Запорізької облради Куценка, попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню.
Нагадаємо, сьогодні вночі в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.