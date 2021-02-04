08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:07  04 лютого
Біля будівлі парламенту в Києві проходить мітинг проти COVID-вакцинації
08:11  04 лютого
ООС: бойовики обстріляли позиції українських військових із гранатометів
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 08:39 115

В інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів

04 лютого 2021, 08:39 115
Читайте также на русском языке
У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників 
У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників 
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В ніч на 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє хворих, що були підключені до апарату ШВЛ та молода лікарка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької ОДА.

О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на першому поверсі лікарні перебували інші люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів - їх виносили на руках із палаючої будівлі. Окрім того, на інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. Всього в корпусі перебувало 29 людей.

Причини пожежі з'ясовуються. За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, найближчим часом всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Голова держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

ДСНС рятувальники ліквідація пожежа жертва Запоріжжя

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram