В інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів

У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників

У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників

Фото: з відкритих джерел

В ніч на 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє хворих, що були підключені до апарату ШВЛ та молода лікарка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької ОДА.

О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на першому поверсі лікарні перебували інші люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів - їх виносили на руках із палаючої будівлі. Окрім того, на інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. Всього в корпусі перебувало 29 людей.

Причини пожежі з'ясовуються. За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, найближчим часом всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Голова держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.