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04 февраля 2021, 14:05 172

Пожар в ковид-отделении Запорожской больницы: было возгорание медоборудования, - главврач

04 февраля 2021, 14:05 172
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Семеро пациентов и два медика госпитализированы в другие медучреждения
Семеро пациентов и два медика госпитализированы в другие медучреждения
Фото: ГСЧС в Запорожской области
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Главный врач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья подтвердил возгорание медоборудования в одном из боксов отделений реанимации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное интернет-издание "061.ua".

Главный врач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что причиной пожара в одном из боксов отделений реанимации стало возгорание медицинского оборудования.

Об этом он сказал в Запорожской ОГА во время экстренного совещания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по факту пожара в областной инфекционной больнице, где погибли три пациента и один врач.

Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования, - сказал главный врач.

Он также рассказал, что бригады скорой медицинской помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них семь человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы двое сотрудников больницы, которые получили ожоги.

Как сообщалось, по версии заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко, предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода.

Напомним, сегодня ночью в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала о предварительной причине гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожья. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

Также в Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больнице. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

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