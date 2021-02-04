Пожар в ковид-отделении Запорожской больницы: было возгорание медоборудования, - главврач
Главный врач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья подтвердил возгорание медоборудования в одном из боксов отделений реанимации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное интернет-издание "061.ua".
Главный врач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что причиной пожара в одном из боксов отделений реанимации стало возгорание медицинского оборудования.
Об этом он сказал в Запорожской ОГА во время экстренного совещания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по факту пожара в областной инфекционной больнице, где погибли три пациента и один врач.
Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования, - сказал главный врач.
Он также рассказал, что бригады скорой медицинской помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них семь человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы двое сотрудников больницы, которые получили ожоги.
Как сообщалось, по версии заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко, предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода.
Напомним, сегодня ночью в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.