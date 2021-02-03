У Києві на Троєщині згоріли 4 автівки, що стояли у дворі висотки

Пожежа виникла в одній машині та поширилась на сусідній транспорт

Пожежа виникла в одній машині та поширилась на сусідній транспорт

Фото: ДСНС

У Києві в Деснянському районі вночі на 3 лютого згоріли 4 автівки, що були припарковані у дворі висотки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Столичні рятувальники розповіли, що, о 03:45 їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській, 2 горить автомобіль.

Пожежа виникла в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia.

За 20 хвилин пожежу локалізували, ще за 10 - ліквідували.

Та внаслідок пожежі Subaru Forester згорів повністю.

В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.

В Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.

В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер.

Причини загорання встановлюються.

Як повідомлялося, учора в Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі". Площа пожежі складає близько 1 тисячі квадратних метрів.