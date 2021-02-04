Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя

Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження

Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через пожежу в інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook прокурора.

В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23.29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі", - повідомила прокурорка.

Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні. Причини загоряння встановлюються. Правоохоронцями вже допитано 5 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів.