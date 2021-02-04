На Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні
У Запорізькій області оголосили 5 лютого днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в COVID-лікарні. За останніми даними, загинули четверо людей.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, пише RegioNews.
Як повідомляється, 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про трьох пацієнтів і лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.
У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. А також скасовані всі розважальні заходи, внесено зміни до програм теле - і радіомовлення.
Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинув лікар і троє пацієнтів.
Венедиктова розповіла про попередню причину загибелі людей у лікарні Запоріжжя.