На Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні

У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади

У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади

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У Запорізькій області оголосили 5 лютого днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в COVID-лікарні. За останніми даними, загинули четверо людей.

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