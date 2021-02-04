Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя

Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент

Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час пожежі в запорізькій інфекційної лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров’я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава буде виправляти цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", - заявив Зеленський.

Президент додав, що в Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров'я Максим Степанов і перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. Причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів.

Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя.