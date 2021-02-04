Попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню

Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка

Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка

Фото: ДСНС в Запорізькій області

Попередня причина пожежі в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, яка забрала життя трьох пацієнток під апаратами ШВЛ у COVID-відділенні та лікаря, - витік кисню.

Про це повідомив заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Куценко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Жахлива подія у Запорізькій обласній інфекційні лікарні. Під час пожежі загинуло 4 людей (лікар та троє пацієнтів)! Попередня причина — виток кисню..., — написав Куценко.

Жахлива подія у Запорізькій обласній інфекційні лікарні. Під час пожежі загинуло 4 людей (лікар та троє пацієнтів)!... Posted by Владислав Куценко on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося, сьогодні вночі в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.