Пожежа в "Епіцентрі”: стало відомо про кількість та стан постраждалих

Один із охоронців супермаркету, який зазнав удару сокирою, перебуває в лікарні

Один із охоронців супермаркету, який зазнав удару сокирою, перебуває в лікарні

Фото: ДСНС

2 лютого під час пожежі в будівельному гіпермаркеті “Епіцентр” в місті Первомайськ на Миколаївщині постраждало четверо працівників – двоє охоронців, продавець та керівник служби безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на регіонального директора південного регіону ТОВ "Епіцентр К” Сергія Пономарьова, передає RegioNews.

Найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою зазнав один з охоронців. Наразі він вже отямився після операції і проходить лікування. Крім того, ушкоджень зазнали: продавець, якого зловмисник облив легкозаймистою сумішшю, спричинивши опіки, старший охоронець служби безпеки - внаслідок удару сокирою в спину, та керівник служби безпеки торговельного центру, який отримав поранення руки”, - розповів Пономарьов.

Він додав, що всім постраждалим компанія надала допомогу. Як повідомляє ТСН, охоронця, який зазнав удару сокирою, лікарі прооперували в Первомайську, зараз стан потерпілого стабільний, він прийшов до тями.

Хворий був доставлений бригадою швидкої допомоги з місця їх аварії, так би мовити, з рубаною раною голови. Йому сокирою прорубали голову, лобову кістку повністю. Ми його одразу забрали в операційну”, — повідомив хірург Василь Поврозник.

Другого потерпілого охоронця вже відпустили додому.

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі". О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ було ліквідовано.

Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.