Реанімації двох лікарень на Буковині "забиті" вщент

За потреби хворих спрямовуватимуть в обласні медзаклади

За потреби хворих спрямовуватимуть в обласні медзаклади

Фото з відкритих джерел

Місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів Буковини також практично повністю заповнені.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Майже заповнені "ковідні" місця у госпітальних базах двох районів Буковини.

Так, у Сторожинецькій ЦРЛ зайняті 99 ліжок із 105, у Заставнівській ЦРЛ – 54 із 55. Реанімації у обох закладах завантажені на 100%.

Якщо недужим у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. Водночас пацієнтів у важкому стані прийматиме обласна лікарня. Відповідне рішення узгодили під час наради представники Департаменту охорони здоров’я ОДА, Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради та Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Госпіталь ветеранів війни законтрактував відповідну послугу із Національною службою здоров’я України та готовий лікувати хворих на коронавірус. Для потреб таких пацієнтів тут розгорнули 40 ліжок, – розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

Крім того, якщо завантаженість міських лікарень зростатиме, у госпіталь також скеровуватимуть чернівчан.

Як повідомлялося. за попередню добу в Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19. За добу померло 165 хворих.