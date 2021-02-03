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03 лютого 2021, 18:54 148

Реанімації двох лікарень на Буковині "забиті" вщент

03 лютого 2021, 18:54 148
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За потреби хворих спрямовуватимуть в обласні медзаклади
За потреби хворих спрямовуватимуть в обласні медзаклади
Фото з відкритих джерел
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Місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів Буковини також практично повністю заповнені.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Майже заповнені "ковідні" місця у госпітальних базах двох районів Буковини.

Так, у Сторожинецькій ЦРЛ зайняті 99 ліжок із 105, у Заставнівській ЦРЛ – 54 із 55. Реанімації у обох закладах завантажені на 100%.

Якщо недужим у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. Водночас пацієнтів у важкому стані прийматиме обласна лікарня. Відповідне рішення узгодили під час наради представники Департаменту охорони здоров’я ОДА, Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради та Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Госпіталь ветеранів війни законтрактував відповідну послугу із Національною службою здоров’я України та готовий лікувати хворих на коронавірус. Для потреб таких пацієнтів тут розгорнули 40 ліжок, – розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

Крім того, якщо завантаженість міських лікарень зростатиме, у госпіталь також скеровуватимуть чернівчан.

Як повідомлялося. за попередню добу в Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19. За добу померло 165 хворих.

Буковина COVID-19 лікарні ОДА Чернівецька область

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