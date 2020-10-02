КПВВ "Станиця Луганська" залишається закритим – прикордонники

Осередки пожежі навколо КПВВ загасили

Осередки пожежі навколо КПВВ загасили

Фото: Facebook

У Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування за станом на ранок 2 жовтня тимчасово закритий у зв'язку з пожежею, ризики поширення вогню все ще зберігаються.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Загоряння, які вчора охопили сервісну зону у КПВВ, погашені. Загоряння на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається", - йдеться в повідомленні.

Зараз біля контрольного пункту знаходиться розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи по ліквідації наслідків пожежі і роботи для відновлення функціонування КПВВ.

Нагадаємо, 30 вересня рятувальники намагалися загасити приміщення у пункті пропуску "Станиця Луганська", всі цивільні особи виведені на безпечну відстань.