10:01  02 жовтня
Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу
11:23  02 жовтня
Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль
08:13  02 жовтня
Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 10:21 5

КПВВ "Станиця Луганська" залишається закритим – прикордонники

02 жовтня 2020, 10:21 5
Читайте также на русском языке
Осередки пожежі навколо КПВВ загасили
Осередки пожежі навколо КПВВ загасили
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування за станом на ранок 2 жовтня тимчасово закритий у зв'язку з пожежею, ризики поширення вогню все ще зберігаються.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Загоряння, які вчора охопили сервісну зону у КПВВ, погашені. Загоряння на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається", - йдеться в повідомленні.

Зараз біля контрольного пункту знаходиться розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи по ліквідації наслідків пожежі і роботи для відновлення функціонування КПВВ.

Нагадаємо, 30 вересня рятувальники намагалися загасити приміщення у пункті пропуску "Станиця Луганська", всі цивільні особи виведені на безпечну відстань.

пожежа прикордонники кордон КПВВ рятувальники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »