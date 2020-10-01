Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі

Фото: ДСНС України

Силовики відкрили кримінальні провадження за фактами пожеж, встановлюються кількість пошкоджених будівель та розміри збитків від вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента та Нацполіцію України

В Офісі президента зокрема зазначили, що станом на цей час сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає, але потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - повідомили в Офісі президента.

В свою чергу у Нацполіції повідомили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Встановлюється кількість пошкоджених будівель та споруд у населених пунктах, де зафіксовані пожежі, а також розмір збитків.

#Луганщина За фактами пожеж на Луганщині поліція відкрила сім кримінальних проваджень Внаслідок пожеж загинуло 4... Опубліковано Національна поліція України Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.

За станом на 9 годину ранку 1 жовтня загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків.

За останніми даними кількість загиблих у лісових пожежах на Луганщині зросла до 5 осіб.