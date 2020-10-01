Масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією

Пожежі класифіковано як НС регіонального рівня природного характеру з загрозою набуття ознак державного рівня

Пожежі класифіковано як НС регіонального рівня природного характеру з загрозою набуття ознак державного рівня

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Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на Луганщині класифікувала лісові пожежі в регіоні як надзвичайні ситуації природного характеру.

Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Regionews.

Надзвичайну подію, що виникла 30 вересня внаслідок пожежі на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств, комісією попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня, природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. У Станично-Луганському районі – як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня, природного характеру", - повідомив Гайдай.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області через масштабні пожежі жертвами стали вже 8 осіб, а 10 людей було госпіталізовано.