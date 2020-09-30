На Луганщині через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл

30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки

30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки

Фото: ДСНС

На Луганщині триває ліквідація лісових пожеж поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове Новоайдарського району, а також між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району.

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що на території області основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

Там у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню на загальній площі 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Через шквалистий вітер лісова пожежа розповсюдилась на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення с. Муратове та с. Капітанове. Інформація уточнюється”, - йдеться в повідомленні.

Також тривають пожежі лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району, а також на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району.

Тут існує загроза розповсюдження вогню на населені пункти, кількість пошкоджених вогнем будівель та споруд уточнюється.

Загалом до гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 рятувальники та 44 одиницы техніки. Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю понад 20 м/с.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це трапилось не випадково.