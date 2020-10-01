Пожежі на Луганщині: загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків

Вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів

Вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів

Фото: з відкритих джерел

Масштабні пожежі в Луганській області призвели до смерті 4 людей, один з них - лісничий, а ще троє були госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Луганської облдержадміністрації.

За фактами масштабних пожеж розпочаті кримінальні провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Тривають невідкладні слідчі дії.

Чотири людини загинули, один з них — лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських будівель. Причини загорянь встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

За даними голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, винні у підпалі бойовики. Російські найманці на Донбасі здійснюють обстріл лісового масиву в районі КПВВ і в результаті провокацій виникають нові вогнища пожеж. З вечора фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території.

До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак", - заявив Гайдай.

Всього в області, станом на ранок 1 жовтня, зафіксовано 146 пожеж у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані, триває гасіння - 64.

Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Продовжується гасіння вогню і евакуація населення - евакуйовано 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважають, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.