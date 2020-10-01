10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
08:46  01 жовтня
Загострення на Донбасі: бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 08:14 13

Пожежі на Луганщині: загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків

01 жовтня 2020, 08:14 13
Читайте также на русском языке
Вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів
Вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Масштабні пожежі в Луганській області призвели до смерті 4 людей, один з них - лісничий, а ще троє були госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Луганської облдержадміністрації.

За фактами масштабних пожеж розпочаті кримінальні провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Тривають невідкладні слідчі дії.

Чотири людини загинули, один з них — лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських будівель. Причини загорянь встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

За даними голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, винні у підпалі бойовики. Російські найманці на Донбасі здійснюють обстріл лісового масиву в районі КПВВ і в результаті провокацій виникають нові вогнища пожеж. З вечора фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території.

До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак", - заявив Гайдай.

Всього в області, станом на ранок 1 жовтня, зафіксовано 146 пожеж у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані, триває гасіння - 64.

Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Продовжується гасіння вогню і евакуація населення - евакуйовано 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважають, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.

пожежа бойовики Луганщина вогонь рятувальники Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Віктор Таран
Всі блоги »