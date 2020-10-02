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02 жовтня 2020, 10:59 1

В Україні за добу зафіксовано 13 порушень виборчого процесу

02 жовтня 2020, 10:59 1
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Більше всього повідомлень виявлено у Львівській області - 67 та у місті Києві - 24,
Більше всього повідомлень виявлено у Львівській області - 67 та у місті Києві - 24,
Фото: з відкритих джерел
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Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо тринадцяти кримінальних правопорушень, також до поліції надійшло 240 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 2048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 156 кримінальних правопорушень: 87 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 69 - пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 309 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.

вибори кримінальна справа поліція Нацполіція Кримінальна відповідальність
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