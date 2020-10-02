Шмигаль їде на Луганщину з робочим візитом

Причиною для візиту є лісові пожежі в області

Причиною для візиту є лісові пожежі в області

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 2 жовтня, відвідає з робочим візитом Луганську область, щоб оцінити масштаб пожеж та скоординувати процес подолання наслідків стихійного лиха.

Як повідомляє RegioNews, разом з прем'єром область відвідають глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Відомо, що 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 11 тис га. Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області, основні з них це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.