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02 жовтня 2020, 08:44 5

Шмигаль їде на Луганщину з робочим візитом

02 жовтня 2020, 08:44 5
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Причиною для візиту є лісові пожежі в області 
Причиною для візиту є лісові пожежі в області 
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 2 жовтня, відвідає з робочим візитом Луганську область, щоб оцінити масштаб пожеж та скоординувати процес подолання наслідків стихійного лиха.

Як повідомляє RegioNews, разом з прем'єром область відвідають глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Відомо, що 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 11 тис га. Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області, основні з них це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

пожежа прем'єр Деніс Шмигаль Луганська область візит
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