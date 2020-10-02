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02 жовтня 2020, 09:41 4

Пожежі на Луганщині: під вогнем знаходяться понад 13 тисяч гектарів

02 жовтня 2020, 09:41 4
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Під загрозою 32 населених пункти області
Під загрозою 32 населених пункти області
Фото: Facebook
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Станом на ранок 2 жовтня орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 13 тисяч гектарів. Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб, госпіталізовано 17 та еквакуйовано 150 чоловік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ДСНС.

Найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів: Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Старий Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка.

Всього до гасіння залучено 2 тис. 557 чоловік та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 чоловік особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей), у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8, якими протягом 1 жовтня здійснено 60 скидів (246 т води).

На місці також працюють психологи обласного управління ДСНС.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 7 основних осередках пожеж.

Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Раніше повідомлялось, що на території Луганської області триває гасіння більше ніж 30 пожеж.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
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