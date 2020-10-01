У Луганській області рятувальники досі гасять понад 30 пожеж

Орієнтовна площа території, пройденої вогнем, становить понад 11 тис. га

Орієнтовна площа території, пройденої вогнем, становить понад 11 тис. га

Фото: ДСНС

На території Луганської області триває гасіння більше ніж 30 пожеж, що виникли вчора, 30 вересня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапив 31 населений пункт.

Із найбільш складних восьми осередків один осередок (№1) між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) о 12:30 1 жовтня ліквідовано. Станом на 18:00 триває гасіння семи основних осередків”, - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що існує загроза поширення вогню на села Смолянинове та Олександрівку, туди спрямовано два автобуси для можливої евакуації жителів.

В ДСНС додали, що загрози поширення вогню у бік міста Сєверодонецьк немає.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.