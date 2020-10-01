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01 жовтня 2020, 10:28 5

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області

01 жовтня 2020, 10:28 5
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Група вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці надзвичайної ситуації
Група вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці надзвичайної ситуації
Фото: ДСНС
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В Луганську область, де тривають масштабні лісові пожежі, вилетіла спеціальна урядова група на чолі із першим заступником міністра внутрішніх справ України Сергієм Яровим.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агенства лісових ресурсів (Держлісагенство) Василь Кузьович, та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у #Луганській області До складу групи також увійшли...

Опубліковано ДСНС України Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.

За станом на 9 годину ранку 1 жовтня загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків.

За останніми даними кількість загиблих у лісових пожежах на Луганщині зросла до 5 осіб.

Президент доручив Генпрокурору Ірині Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

ліс пожежа Луганщина уряд Луганська область комісія
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