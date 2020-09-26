Катастрофа літака АН-26: помер курсант, який перебував у критичному стані
Курсант, який внаслідок авіакатастрофи літака АН-26 під Харковом перебував у лікарні у вкрай важкому стані, помер.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За його життя лікарі боролися до останнього, але отримані опіки були вкрай тяжкими. Число загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області зросло до 24 осіб.
Хлопець, який знаходився у лікарні, Віталій Вільховий, на жаль, помер. Він зі Львівської області", - повідомили в ДСНС.
Курсант помер приблизно о 10:50. Другий вцілілий у результаті катастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня знаходиться у лікарні, його перевели з реанімації у соматичне відділення.
За словами матері вцілілого курсанта, він вистрибував з літака на ходу. Його парашут не розкрився, оскільки висота була низькою.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.
Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .
Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.
По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.