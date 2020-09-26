09:44  26 сентября
В Украине снова антирекорд: зафиксировано 3833 случая COVID-19
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
09:33  26 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2020, 11:56 10

Катастрофа самолета АН-26: умер курсант, который находился в критическом состоянии

26 сентября 2020, 11:56 10
Читайте також українською мовою
Он получил 90% ожогов тела
Он получил 90% ожогов тела
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Курсант, который в результате авиакатастрофы самолета АН-26 под Харьковом находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

За его жизнь врачи боролись до последнего, но полученные ожоги были крайне тяжелыми. Число погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области возросло до 24 человек.

Парень, который находился в больнице, Виталий Ольховый, к сожалению, умер. Он из Львовской области", - сообщили в ГСЧС.

Курсант умер примерно в 10:50. Второй уцелевший в результате катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице, его перевели из реанимации в соматическое отделение.

По словам матери выжившего курсанта, он выпрыгивал из самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

авиакатастрофа смерть Харьковская область АН-26 курсант
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Катастрофа самолета АН-26: умер курсант, который находился в критическом состоянии
26 сентября 2020, 11:56
Президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26
26 сентября 2020, 11:39
На Харьковщину прибыла правительственная комиссия по расследованию аварии самолета Ан-26
26 сентября 2020, 11:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »