Катастрофа самолета АН-26: умер курсант, который находился в критическом состоянии

Он получил 90% ожогов тела

Он получил 90% ожогов тела

Фото: ГСЧС

Курсант, который в результате авиакатастрофы самолета АН-26 под Харьковом находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

За его жизнь врачи боролись до последнего, но полученные ожоги были крайне тяжелыми. Число погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области возросло до 24 человек.

Парень, который находился в больнице, Виталий Ольховый, к сожалению, умер. Он из Львовской области", - сообщили в ГСЧС.

Курсант умер примерно в 10:50. Второй уцелевший в результате катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице, его перевели из реанимации в соматическое отделение.

По словам матери выжившего курсанта, он выпрыгивал из самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.