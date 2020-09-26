Катастрофа самолета АН-26: умер курсант, который находился в критическом состоянии
Курсант, который в результате авиакатастрофы самолета АН-26 под Харьковом находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
За его жизнь врачи боролись до последнего, но полученные ожоги были крайне тяжелыми. Число погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области возросло до 24 человек.
Парень, который находился в больнице, Виталий Ольховый, к сожалению, умер. Он из Львовской области", - сообщили в ГСЧС.
Курсант умер примерно в 10:50. Второй уцелевший в результате катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице, его перевели из реанимации в соматическое отделение.
По словам матери выжившего курсанта, он выпрыгивал из самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.
Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .
Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.
Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.