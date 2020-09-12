Іржа та корозія: в мережі з'явились фото евакуйованого танкера Delfi

Судно знаходиться у порту Чорноморська

Судно знаходиться у порту Чорноморська

Фото: Facebook

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував фотографії танкера Delfi, який напередодні був відбуксований у порт Чорноморська.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На фотографіях видно, що корпус танкера зазнав сильних руйнувань від іржі та корозії.

Зараз піднятий танкер відбуксировано до Чорноморського порту і запарковано на спеціально визначеній ділянці за допомогою сліпа", - написав Криклій.

Він додав, що танкер буде перебувати там до завершення всіх формальностей і визначення остаточного рішення щодо його подальшої долі.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

Вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.