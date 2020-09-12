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12 вересня 2020, 15:37 10

Іржа та корозія: в мережі з'явились фото евакуйованого танкера Delfi

12 вересня 2020, 15:37 10
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Судно знаходиться у порту Чорноморська
Судно знаходиться у порту Чорноморська
Фото: Facebook
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував фотографії танкера Delfi, який напередодні був відбуксований у порт Чорноморська.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На фотографіях видно, що корпус танкера зазнав сильних руйнувань від іржі та корозії.

Зараз піднятий танкер відбуксировано до Чорноморського порту і запарковано на спеціально визначеній ділянці за допомогою сліпа", - написав Криклій.

Він додав, що танкер буде перебувати там до завершення всіх формальностей і визначення остаточного рішення щодо його подальшої долі.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

Вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

Одеса Владислав Криклій судно Delfi аварія Танкер
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