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12 сентября 2020, 15:37 10

Ржавчина и коррозия: в сети появились фото эвакуированного танкера Delfi

12 сентября 2020, 15:37 10
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Судно находится в порту Черноморска
Судно находится в порту Черноморска
Фото: Facebook
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал фотографии танкера Delfi, который накануне был отбуксирован в порт Черноморск.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

На фотографиях видно, что корпус танкера получил сильные разрушения от ржавчины и коррозии.

Сейчас танкер отбуксирован в Черноморский порт и запаркован на специально определенном участке с помощью слепа", - написал Криклий.

Он добавил, что танкер будет находиться там до завершения всех формальностей и определения окончательного решения по его дальнейшей судьбе.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

Одесса Владислав Криклий судно Delfi авария Танкер
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