Ржавчина и коррозия: в сети появились фото эвакуированного танкера Delfi

Судно находится в порту Черноморска

Судно находится в порту Черноморска

Фото: Facebook

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал фотографии танкера Delfi, который накануне был отбуксирован в порт Черноморск.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

На фотографиях видно, что корпус танкера получил сильные разрушения от ржавчины и коррозии.

Сейчас танкер отбуксирован в Черноморский порт и запаркован на специально определенном участке с помощью слепа", - написал Криклий.

Он добавил, что танкер будет находиться там до завершения всех формальностей и определения окончательного решения по его дальнейшей судьбе.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.