Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом
Очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів
Очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Він планує ознайомитися із об’єктами, що входять до Національної програми "Велике будівництво” в Одеській області.
Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють місцеві видання, Володимир Зеленський офіційно представить кандидата в мери Одеси Олега Філімонова і команду "Слуги народу” до місцевих виборів.
Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що Зеленський планує приїхати в Одесу. Раніше президент Зеленський прибув з робочою поїздкою на Житомирщину.
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