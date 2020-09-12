Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом

Очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів

Очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Він планує ознайомитися із об’єктами, що входять до Національної програми "Велике будівництво” в Одеській області.

Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві видання, Володимир Зеленський офіційно представить кандидата в мери Одеси Олега Філімонова і команду "Слуги народу” до місцевих виборів.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що Зеленський планує приїхати в Одесу. Раніше президент Зеленський прибув з робочою поїздкою на Житомирщину.