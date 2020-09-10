Не минуло й року: танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу

Пляж судно покинуло рано вранці

Пляж судно покинуло рано вранці

Фото: Думська

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - написав Криклій.

Підйомом і буксируванням танкера займалася Адміністрація морських портів України.

В коментарях до посту, користувачі розділилися на два табори: одні радіють, що держава нарешті вирішила проблему, інші налаштовані скептично і дорікають у затягуванні рішення.

Нагадаємо, за 6 вересня в Одесі так і не підняли затонулий майже рік тому танкер Delfi. Під вечір фахівці планували відкачування води.

Відомо, що 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на Delfi, а проти власника танкера відкрили справу.