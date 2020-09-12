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12 вересня 2020, 13:02 2

На Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув

12 вересня 2020, 13:02 2
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Обставини авіакатастрофи поки невідомі
Обставини авіакатастрофи поки невідомі
Фото: ДСНС
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Вранці 12 вересня біля села Дяківка Сумської області рятувальники виявили легкомоторний літак, який зазнав аварії.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 08:10 ранку. На місці вони з'ясували, що впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифікований як Х-32 "Бекас"”, - йдеться в повідомленні.

Пілот повітряного судна загинув, крім нього постраждалих на місці аварії не виявили. Обставини інциденту також невідомі.

На місці падіння літака працює мобільно-оперативна група. Залучено 14 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, вчора, 11 вересня у Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот, він не впорався з керуванням.

Сумська область літак аварія катастрофа ДСНС
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