На Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув

Обставини авіакатастрофи поки невідомі

Обставини авіакатастрофи поки невідомі

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 08:10 ранку. На місці вони з'ясували, що впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифікований як Х-32 "Бекас"”, - йдеться в повідомленні.

Пілот повітряного судна загинув, крім нього постраждалих на місці аварії не виявили. Обставини інциденту також невідомі.

На місці падіння літака працює мобільно-оперативна група. Залучено 14 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, вчора, 11 вересня у Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот, він не впорався з керуванням.