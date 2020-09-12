На Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув
Вранці 12 вересня біля села Дяківка Сумської області рятувальники виявили легкомоторний літак, який зазнав аварії.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 08:10 ранку. На місці вони з'ясували, що впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифікований як Х-32 "Бекас"”, - йдеться в повідомленні.
Пілот повітряного судна загинув, крім нього постраждалих на місці аварії не виявили. Обставини інциденту також невідомі.
На місці падіння літака працює мобільно-оперативна група. Залучено 14 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, вчора, 11 вересня у Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот, він не впорався з керуванням.