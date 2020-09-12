Зеленський в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок

Йому доповіли про реалізацію проекту "Велике будівництво” в області

Йому доповіли про реалізацію проекту "Велике будівництво” в області

Фото: Офіс президента

Під час робочого візиту до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився з процесом реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Він розрахований на прийняття більше 2 мільйонів пасажирів на рік.

Нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту має довжину 2800 метрів і ширину 45 метрів. Завдяки новій смузі аеропорт зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки – понад 5 млн пасажирів", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, всього в межах "Великого будівництва" у 2020 році в Одеській області планується реалізувати 16 проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл, садочків і стадіонів.

На їх реалізацію планується залучити кошти в сумі 468,5 млн грн. Крім того, згідно з планом, в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення, верхній шар уже влаштовано на 77 км. Також Одеська ОДА ремонтує 51,1 км доріг місцевого значення. З них 20 км уже здано та введено експлуатацію”, - сказав чиновник.

Після аеропорту президент відвідав дитячий садок в смт Авангард, який також був споруджений в рамках програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, 12 вересня Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів.