Капітану затонулого в Одесі танкера Delfi винесли вирок

Він порушив правила безпеки мореплавання

Він порушив правила безпеки мореплавання

Фото: ДСНС

6 серпня Приморський суд Одеси засудив до одного року обмеження волі з річним іспитовим строком капітана танкера Delfi.

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

Капітана танкера судили за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Суд встановив, що капітан допустив порушення, які призвели до аварії на воді: танкер почав дрейфувати, а 22 листопада сів на мілину поблизу пляжу "Дельфін".

Капітан, в порушення правил безпеки мореплавання, а також в порушення вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, з командою в складі трьох осіб (замість п'ятьох) стояв без вантажу на якорі на Одеській банці за межами територіальних вод України в очікуванні поповнення суднових запасів (провізії, масла, палива), а також розпорядження судновласника щодо подальших дій", - йдеться в повідомленні суду.

Також капітан не врахував попередження про погіршення погодних умов і не вжив необхідних заходів, щоб не допустити дрейфу танкера.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.